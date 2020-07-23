Окулист рассказала, о каких болезнях говорят красные глаза

Почти каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с краснотой глаз. Часто этот неприятный симптом проходит за пару часов, но иногда он остается с человеком надолго.

«Ридус» побеседовал с врачом-офтальмологом кандидатом медицинских наук Ольгой Васильевой, которая рассказала, о каких болезнях могут говорить постоянно покрасневшие глаза.

Казалось бы, безобидный симптом — красный глаз, но не всегда он значит, что человек не выспался. В большинстве случаев красный глаз говорит о воспалительном процессе. Это может быть как конъюнктивит, так и следствие аутоиммунных заболеваний. Например, это часто встречается у людей с диабетом и другими хроническими заболеваниями. Если красный глаз вызван воспалением, то необходимо обратиться к специалисту для дальнейшего наблюдения, — рассказала «Ридусу» врач.

Также офтальмолог отметила, что покраснение может возникать из-за банальной сухости глаз, когда человек много работает за компьютером или проходит медикаментозное лечение. В этом случае подойдут обычные увлажняющие капли, которые должны снять как сухость, так и красноту.

Многие пациенты часто жалуются на покраснения глаз в период сезонной аллергии. При попадании аллергена в организм происходит расширение глазных сосудов, что и приводит к покраснению, слезам и раздражению.

В таком случае можно воспользоваться увлажняющими каплями или антигистаминными препаратами.

Напомним, что покраснение глаза зачастую возникает не из-за лопнувших сосудов. Дело в том, что белок и слизистая оболочка глаза снабжены кровеносными сосудами, которые питают его нервные ткани. В нормальном состоянии сосуды практически не заметны, однако при расширении, когда происходит, например, воспаление, они становятся видны.