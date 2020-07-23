Зачем дайверы ныряют в «голубые дыры»

Группа отважных дайверов в августе 2020 года собирается исследовать одну из загадочных «голубых дыр» у побережья Флориды. Объект носит смешное название «Зеленый банан», однако, несмотря на это, требует серьезного подхода — вход в него находится на глубине примерно в 47 метров. Дальше — еще 130 метров воронки, заполненной водой. По форме она напоминает песочные часы из-за сужения в середине. Проникнуть внутрь — задача крайне сложная.

В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) США, при поддержке которого проводится подготовка к погружению, отмечают, что «голубые дыры» пока еще мало изучены. Нет точных данных об их расположении в мировом океане. Первые сведения поступают обычно от рыбаков и любителей подводного плавания. Размеры входных отверстий таких воронок слишком малы для подводных научных аппаратов. Остается посылать на разведку дайверов.

Как пишет издание Popular Mechanics, нынешнее погружение в «Зеленый банан» проводится в рамках трехлетнего научного проекта NOAA, Геологического общества США и нескольких американских университетов. Первым этапом программы стало изучение другой «голубой дыры» — Амберджек. Она — несколько меньше, с глубиной около 107 метров, что делает объект «первой ступенькой», наиболее подходящей для тренировки ученых-дайверов.

Специально для данного проекта исследователи создали спускаемый аппарат, имеющий форму треугольной призмы. Его платформу окружает клетка из металлических труб. Внутри установлены научные приборы. Наличие трех точек опоры делает конструкцию весом примерно в 270 килограммов более устойчивой на различном рельефе дна.

Пробы воды, взятые дайверами и глубоководными аппаратами в Амберджеке, показали интересные результаты. Были обнаружены микробы с необычным строением ДНК. Причем в каждом из нескольких слоев «голубой дыры» микроорганизмы имели свои особенности. Также ныряльщики встретили в воронке два отличных экземпляра исчезающих видов рыб.



Ученые ожидают обнаружить в «Зеленом банане» еще больше интересного, чем в Амберджеке. Их обнадеживает сложная форма «голубой дыры». В таких условиях жизни у микроорганизмов могут возникнуть весьма неординарные особенности.

Что такое «голубые дыры»

«Голубые дыры» — это карстовые воронки, находящиеся ниже уровня моря. Вода внутри них резко отличается по цвету от окружающего моря, из-за чего объекты и получили свое название.

Ученые полагают, что большинство «голубых дыр» появились в карстующихся породах во время ледникового периода, когда уровень океана был существенно ниже. Позднее их затопило поднимающееся море.

По последним данным, самой глубокой «голубой дырой» является объект Дина в районе Багамских островов. Воронка уходит вниз на 202 метра.



Самой большой считается «голубая дыра» в барьерном рифе у побережья Белиза. Ее диаметр — около 305, а глубина — примерно 120 метров.

Наиболее загадочной можно назвать «Дыру дракона» в Южно-Китайском море у Парасельских островов. В воронке здесь, по легендам, живет повелитель подводного царства. На глубине около 100 метров в воде отсутствует кислород, и нет жизни. Точная глубина объекта пока неизвестна, но китайские ученые говорят, что она превышает 300 метров.

