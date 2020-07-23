Мотоциклистов могут начать крупно штрафовать за опасную езду

Проект закона о крупных штрафах для водителей мотоциклов, которые позволяют себе опасные маневры на дороге, разработали в Государственной Думе. Максимальное предусмотренное наказание — 15 тысяч рублей. Необходимые изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Документ направили на обсуждение в правительство страны.

Штраф в размере трех тысяч рублей, согласно законопроекту, ждет мотоциклистов за параллельное движение в одной полосе с другими транспортными средствами. Если водитель мотоцикла допустит опасное маневрирование между рядами, заплатить придется 15 тысяч рублей. Нарушителя также могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.

«Объективно мотоциклисты не защищены от травм в силу особенностей их транспорта. Обычная ширина полос в наших городах может составлять 2,75 метра или даже меньше. Если поставить на такую полосу внедорожник, он займет два метра. Сколько остается на мотоциклистов, которые и в таких условиях идут на обгон, подвергая себя опасности? Исправить это можно только большими штрафами», — пояснила газете «Известия» автор инициативы — депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Она подчеркнула, что в авариях на дорогах России мотоциклистов погибает почти в 30 раз больше, чем водителей автомобилей. Фиксировать опасные нарушения должны камеры наблюдения, сотрудники Госавтоинспекции и видеорегистраторы, считает депутат.

По данным ГИБДД, в прошлом году в России произошло 6,5 тысяч дорожных аварий с участием мотоциклов, мопедов и приравненных к ним транспортных средств. В них погибли 653 человека. С начала нынешнего года произошло 2,7 тысячи аналогичных ДТП, которые унесли 304 жизни.