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Видео: в Калининграде полиция вломилась в квартиру администратора паблика

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© youtube.com

© youtube.com

В Сети появилось видео, запечатлевшее действия бойцов группы захвата в Калининграде, которые ночью выпилили дверь в квартире администратора паблика в «ВК» в поисках вещественного доказательства.

Как рассказал «Подъёму» хозяин квартиры Анатолий, около 10 дней назад в два часа ночи люди, представившиеся сотрудниками полиции, стали стучать к нему в дверь с требованием впустить их для проведения обыска.

«После чего я сразу услышал звук бензопилы: неустановленные лица стали выпиливать мою дверь», — вспоминает он.

На кадрах видно, как мужчина кричит в отчаянии: «Что вы творите, у меня маленькие дети!». Он также просит кого-то из домочадцев снимать происходящее на видео. Когда дверь сняли с петель, под истошный крик ребенка в квартиру ворвались правоохранители. «На меня выбежал мужчина, на форме которого виднелись нашивки подразделения „Гром“», — рассказывает Анатолий.

По его словам, он был избит в присутствии жены и ребенка, а из квартиры изъяли компьютеры и видеокамеру.

Как стало известно изданию, позже выяснилось, что сотрудники МВД сочли Анатолия администратором одного из местных пабликов, где недавно было опубликовано видео с оскорблением в адрес полицейского. Надеясь найти у мужчины исходник видео, они и ворвались к нему среди ночи.

Калининградец обратился в МВД с требованием разобраться в случившемся.

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