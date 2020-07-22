Задержан глава Контрольно-счетной палаты Ингушетии

Глава Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафа Белхороев задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщил источник «360».

Его задержали в рамках расследования уголовного дела об организации террористического сообщества, лидером которого является Якуб Белхороев, родной брат Мустафы.

Как сообщил собеседник телеканала, вместе с Мустафой Белхороевым был задержан и его другой брат Курейш. Таким образом, из семьи Белхороевых задержаны уже трое братьев и племянник, арестованный в 2019 году после убийства начальника центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда.

Для дальнейших разбирательств главу Контрольно-счетной палаты доставили в Москву.

Видео задержания Мустафы Белхороева оказалось в распоряжении «360».

По данным телеканала, депутата парламента Ингушетии Якуба Белхороева задержали 10 июля, а в Москву доставили 16 июля. Его обвиняют в растрате 19 млн рублей из фонда социального страхования.

