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Задержан глава Контрольно-счетной палаты Ингушетии

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Глава Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафа Белхороев задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщил источник «360».

Его задержали в рамках расследования уголовного дела об организации террористического сообщества, лидером которого является Якуб Белхороев, родной брат Мустафы.

Как сообщил собеседник телеканала, вместе с Мустафой Белхороевым был задержан и его другой брат Курейш. Таким образом, из семьи Белхороевых задержаны уже трое братьев и племянник, арестованный в 2019 году после убийства начальника центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда.

Для дальнейших разбирательств главу Контрольно-счетной палаты доставили в Москву.

Видео задержания Мустафы Белхороева оказалось в распоряжении «360».


По данным телеканала, депутата парламента Ингушетии Якуба Белхороева задержали 10 июля, а в Москву доставили 16 июля. Его обвиняют в растрате 19 млн рублей из фонда социального страхования.

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