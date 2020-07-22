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Умер легендарный игрок ЦСКА Александр Гусев

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© ITAR-TASS

© ITAR-TASS

В возрасте 73 лет скончался прославленный защитник ЦСКА и сборной СССР Александр Гусев.

В 1973 и 1974 годах он завоевывал титул чемпиона мира, а в 1976 году стал олимпийским чемпионом.

Кроме того, Гусев — семикратный чемпион СССР, участник Суперсерии СССР — Канада 1972 года и участник Кубка Канады 1976 года.

До своего прихода в ЦСКА он играл в «Звезде» из Чебаркуля вместе с Валерием Харламовым.

В чемпионатах СССР Гусев провел 313 матчей и забил 64 гола.

После завершения спортивной карьеры он с 1984 по 1990 год тренировал СКА МВО (Калинин). До самой кончины Гусев продолжал выступать в ветеранских турнирах в составе ХК «Легенды хоккея СССР», сообщается на сайте хоккейного клуба ЦСКА.

Ун Да-Син Вячеслав/Фотохроника ТАСС

Ун Да-Син Вячеслав/Фотохроника ТАСС

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