Главный эпидемиолог РФ предсказал рост заболеваемости COVID-19 с ноября

Новая волна заболеваемости коронавирусом в России ожидается с ноября, заявил на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

По его словам, сезонный подъем заболеваемости будет, очевидно, в ноябре, декабрь и январе, как при других ОРВИ.

«Но выраженность этого сезонного подъема не будет очень высокой, по всей видимости. Вирус адаптируется к населению», — цитирует Брико «Интерфакс». Он добавил, что коронавирус «снижает вирулентность».

Эпидемиолог также отметил, что наибольшую опасность представляют новые вирусы. Он пояснил, что ежегодно появляются одна-две новые инфекционные болезни, возбудителями которых большей частью являются животные.

В свою очередь заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Михаил Костинов заявил, что все зависит от погоды. По его словам, если она будет плохой, новая волна заболеваемости коронавирусом может начаться и с сентября.

На это Брико ответил, что COVID-19 «не зависит от температуры, хоть и боится жарких температур, но все-таки в Бразилии, Индии он продолжает распространяться». По его мнению, поэтому столь важны противоэпидемические мероприятия и соблюдение ограничений.

Ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал, когда может закончиться пандемия коронавируса.

Также сообщалось, что эксперты Высшей школы экономики составили рейтинг стран, наиболее успешно справляющихся с пандемией коронавируса. Возглавила его Австралия, а Россия заняла 7-е место в списке из 48 государств.