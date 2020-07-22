Онколог объяснил, можно ли диагностировать рак по анализу крови

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, ученые говорят о том, что научились определять пять распространенных типов рака по анализу крови.



«Ридус» пообщался с заместителем директора по онкологии ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр ДЗМ» доктором медицинских наук, профессором Михаилом Бяховым и выяснил, действительно ли обычный анализ крови способен диагностировать онкозаболевание.



Никакой новый метод диагностики, в том числе анализ крови, не имеет никакого смысла, если человек не проходит ежегодную диспансеризацию. На сегодняшний день есть огромный выбор проверенных способов вычислить рак на ранних стадиях. Например, возьмем желудочно-кишечный тракт. Чтобы диагностировать онкологию, достаточно сдать анализ кала на скрытую кровь, колоноскопия, гастроскопия. Все эти процедуры могут охватить весь желудочно-кишечный тракт. Анализ на скрытую кровь надо сдавать ежегодно, этого более чем достаточно, чтобы быть в курсе своего здоровья. Еще раз повторю, что только ежегодный чекап на сегодняшний день может выявить онкологию на операбельной стадии, — пояснил «Ридусу» онколог.



Новый метод, описанный американскими учеными, если и имеет место, то в будущем. Врачи отмечают, что один анализ крови, способный показать сразу несколько онкозаболеваний, был бы отличным инструментом ранней диагностики.



В настоящее время существует много исследователей, стремящихся разработать простую диагностику рака на основе анализа крови. Наиболее перспективным в последние годы был поиск признаков опухолевой ДНК, циркулирующей в кровотоке.

Новый тест, названный Panser, работает путем обнаружения паттернов метилирования ДНК, которые, как известно, связаны с аномальными мутациями, ведущими к раку. Чтобы изучить, насколько хорошо тест может обнаружить рак еще до стандартных методов диагностики, исследователи использовали более 100 000 образцов крови людей разного пола, возраста и расы.

Этот набор данных позволил исследователям проверить анализ Panser на образцах крови испытуемых за годы до того, как у некоторых был диагностирован рак. Результаты показали, что тест был на 91% эффективен при обнаружении рака.

Тест выявил пять типов рака: желудочный, пищеводный, колоректальный, легочный и печеночный. Цель теста состояла в том, чтобы поймать рак на самой ранней стадии, что позволило бы улучшить результаты лечения.

Однако этот тест все еще имеет существенные недостатки. Например, он не может точно определить, какой вид рака может быть у человека. Он только обнаруживает аномалии, которые затем нуждаются в последующей диагностике.

Таким образом, наиболее вероятный и проверенный на сегодняшний день способ «поймать» рак на ранней стадии — это ежегодная диспансеризация.

