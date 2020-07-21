РПЦ отметила сокращение пожертвований на продуктовую помощь

Русская православная церковь (РПЦ) отметила сокращение числа пожертвований на продукты нуждающимся, сбор которых был организован на фоне пандемии Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению. При этом количество запросов о такой поддержке остается прежним, сообщается на сайте РПЦ.

Синодальный отдел распределяет собранную помощь по епархиям РПЦ. Там на эти средства закупают и раздают продуктовые наборы. Так, в Отрадненскую епархию в Самарской области перевели 200 тысяч рублей.

«На них в епархии закупили 240 наборов с продуктами и передали нуждающимся. Перед закупкой наборов епархия заранее узнала потребности людей. Помощь передавалась не только подопечным церковных благотворительных проектов, но и тем, кто стоит на учете в городских и сельских социальных службах», — сказано в сообщении на сайте РПЦ.

Церковь направляет собранные средства и за пределы России. К примеру, на Филиппинах на средства от Синодального отдела купили и отсортировали для раздачи одну тонну риса. В Восточном Тиморе отгрузили первую партию риса со склада и готовят ее к отправке в районы Баукау и Викеке.