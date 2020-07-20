ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск

Сирийским средствам противовоздушной обороны (ПВО) вечером 20 июля пришлось отражать ракетную атаку со стороны оккупированных Израилем Голанских высот. Удары наносятся из района Мадждаль-Шамс по объектам на юге Дамаска.

По данным местных СМИ, сирийские военные сбили несколько ракет, не позволив им поразить наземные цели. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что в городе есть разрушения и жертвы.



Саудовский телеканал «Аль-Хадас» сообщил об израильской атаке на позиции проиранских формирований, которые поддерживают Армию Сирии.

В пресс-службе израильской армии не стали давать какие-либо комментарии по поводу данных ракетных ударов.

«Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ», — цитирует ТАСС ответ представителя пресс-службы.

Израиль периодически обстреливает ракетами сирийскую территорию. «Ридус» писал о подобной атаке в феврале.