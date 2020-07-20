найти ×
   
  • USD
    71.96
  • EUR
    82.39
СохранитьСохранено0
×

006094

ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск

Small a73d41983d
© Twitter

© Twitter

Сирийским средствам противовоздушной обороны (ПВО) вечером 20 июля пришлось отражать ракетную атаку со стороны оккупированных Израилем Голанских высот. Удары наносятся из района Мадждаль-Шамс по объектам на юге Дамаска.

По данным местных СМИ, сирийские военные сбили несколько ракет, не позволив им поразить наземные цели. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что в городе есть разрушения и жертвы.

Саудовский телеканал «Аль-Хадас» сообщил об израильской атаке на позиции проиранских формирований, которые поддерживают Армию Сирии.

В пресс-службе израильской армии не стали давать какие-либо комментарии по поводу данных ракетных ударов.

«Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ», — цитирует ТАСС ответ представителя пресс-службы.

Израиль периодически обстреливает ракетами сирийскую территорию. «Ридус» писал о подобной атаке в феврале.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Военное дело
Видео: российские Су-35 зажали американский P-8A Poseidon вблизи Сирии
320110505читать позжечитаю позже
Экология
Пандемия может радикально изменить Галапагосские острова
3016654читать позжечитаю позже

главное


Политика
Общество
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши

В год 75-летия Победы местные патриоты продолжают вести бои с коллаборационизмом.

108638927читать позжечитаю позже

Общество
Маски для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным14 мая

Слова благодарности скромной героине из соседнего двора.

53113927читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM