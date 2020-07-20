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Задержаны участники свадебного кортежа, танцевавшие на МКАД

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© Twitter.com

© Twitter.com

Полиция задержала участников автомобильного кортежа, которые устроили танцы посреди МКАД и перегородили движение, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчины в костюмах и женщины в вечерних платьях стоят на трассе рядом с автомобилями и танцуют, перекрыв при этом две полосы движения.

Как сообщает Life Shot, после этого свадебный кортеж отправился на Бутырскую улицу в Москве, где его и нагнали полицейские.

По данным паблика, молодоженам теперь придется провести первую брачную ночь в разных камерах и даже в разных отделах полиции.

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