Задержаны участники свадебного кортежа, танцевавшие на МКАД

Полиция задержала участников автомобильного кортежа, которые устроили танцы посреди МКАД и перегородили движение, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчины в костюмах и женщины в вечерних платьях стоят на трассе рядом с автомобилями и танцуют, перекрыв при этом две полосы движения.

Как сообщает Life Shot, после этого свадебный кортеж отправился на Бутырскую улицу в Москве, где его и нагнали полицейские.

По данным паблика, молодоженам теперь придется провести первую брачную ночь в разных камерах и даже в разных отделах полиции.