Задержаны участники свадебного кортежа, танцевавшие на МКАД
- 20 июля 2020, 22:52
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Полиция задержала участников автомобильного кортежа, которые устроили танцы посреди МКАД и перегородили движение, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчины в костюмах и женщины в вечерних платьях стоят на трассе рядом с автомобилями и танцуют, перекрыв при этом две полосы движения.
Как сообщает Life Shot, после этого свадебный кортеж отправился на Бутырскую улицу в Москве, где его и нагнали полицейские.
По данным паблика, молодоженам теперь придется провести первую брачную ночь в разных камерах и даже в разных отделах полиции.
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