Алло, это доктор: останется ли телемедицина в России после пандемии

Во время коронавируса многие специалисты из разных сфер деятельности перешли на работу онлайн. Медицина не стала исключением.

Карантин дал огромный толчок для телемедицины, которая относительно недавно начала появляться в крупных городах. Если до карантина проверить состоятельность этой системы было проблематично, коронавирус дал отличный шанс понять, могут ли врачи работать онлайн.

Но, как показывает практика, телемедицина в России пока не развита, и это касается всего здравоохранения в целом. Хотя в большинстве стран произошел настоящий качественный прорыв с 2015 года — причем активный рост телемедицины в мире продолжается.

Телемедицина уже «съела» значительную долю обычных офлайн-приемов. Например, приемы онлайн отлично подходят для повторных консультаций или коррекции лечения у пациентов с хроническими заболеваниями.

Для врачей телемедицина — это такой же прием, к которому нужно готовиться не меньше, чем к очному. Что касается пациентов, то, мне кажется, для них онлайн-прием гораздо удобнее. Хотя в России никто не проводил исследования, чтобы выяснить, как пациенты относятся к онлайн-приемам, мы можем судить по следующим признакам: появление большого числа агрегаторов и сервисов по онлайн-консультированию, включая стоматологию, и запуск онлайн-приема у лидеров рынка. Это говорит о том, что на такие услуги есть растущий спрос среди пациентов, — пояснила «Ридусу» президент Startsmile Group Юлия Клоуда.

Это связано с огромной экономией времени: как показали исследования, одно только время в пути до клиники и обратно занимает минимум 40 минут. Если прибавить все время, поведенное в клинике, то получается самое меньшее 2 часа. Большинство предпочтет провести эти 2 часа за работой, хобби, общением с родными, а в клинику просто отправить свой снимок и затем пройти онлайн-консультацию с врачом и составить план лечения.

То же самое касается пациентов, которые стремятся сначала получить несколько консультаций в разных клиниках, чтобы гарантированно выбрать лучшую. Для них онлайн-прием оптимален.

