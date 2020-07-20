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Появилось видео с избиением кардиолога и его брата на отдыхе в Геленджике

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© youtube.com

© youtube.com

В Сети появилось видео, с жестоким избиением двух мужчин.

По информации издания Readovka, в Геленджике двое чеченцев избили кардиолога и его брата, приехавших на отдых из Липецка, из-за того, что братья приглянулись девушкам в кафе.

На опубликованных в соцсети «ВКонтакте» кадрах видно, как нападавшие жестоко избивают мужчин — не только руками, но и ногами. При этом девушки пытаются вступиться за пострадавших.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, врач в итоге получил переломы глазницы, носа и скулы, а его брат — сотрясение мозга. Несмотря на угрозы расправы, гости из Липецка написали заявление в полицию. Сейчас они находятся в больнице.

Личности зачинщиков драки установлены. В отношении участников конфликта проводится проверка.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 15 июля на центральном пляже села Архипо-Осиповка.

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