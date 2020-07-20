За прошедшие выходные 106 грибников заблудились в подмосковных лесах
- 20 июля 2020, 17:53
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Сразу 106 грибников потерялись в лесах Подмосковья с утра пятницы, 17 июля, до вечера воскресенья, 19 июля.
Поиски одного из них продолжаются до сих пор, сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.
Отмечается, что заблудившихся грибников искали почти во всех лесничествах. Несколько человек самостоятельно вышли к населенным пунктам, а остальных вывели лесничие, поисковики МЧС и волонтеры «Лизы Алерт», приводит сообщение «Интерфакс».
Больше всего потерявшихся оказалось в Наро-Фоминском лесничестве — 18 человек. При этом по поводу их пропажи было всего 10 обращений. В Клинском лесничестве заблудились 14 человек (12 обращений), Бородинском — 13 человек (7 обращений), Звенигородском — 10 человек (8 обращений) и Волоколамском — 9 человек (8 обращений).
Ранее «Ридус» писал о том, что в середине июня потерявшийся ребенок из Подмосковья прошел 21 километр в поисках дома.
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