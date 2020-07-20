Как работают системы предупреждения при извержении вулкана

Международная команда ученых рассказала, как работает система раннего оповещения при извержениях вулкана. Как показывает практика предыдущих извержений, sos-система помогает предупредить местных жителей минимум за 16 часов до извержения.

Системой заинтересовались власти Новой Зеландии, которая периодически сталкивается с извержениями вулканов. Например, извержение в геотермальной зоне Ваймангу погибло три человека в 1903 году, извержение на острове Рауль в 2006 году убило одного человека, а в 2012 году при извержении в национальном парке Тонгариро в 2012 году едва не погибли сотни туристов.

Новая автоматизированная система оповещения, которая сейчас активно тестируется в Новой Зеландии, предоставляет информацию об опасности в режиме реального времени и обеспечивает гораздо более высокий уровень безопасности для защиты туристов.

Также программа на основе искусственного интеллекта (ИИ) помогает определить наиболее безопасные периоды для посещения вулканов. Существующая сейчас сеть GeoNet обеспечивает высокую скорость передачи данных от вулканов, включая Вакаари, однако она не может полностью контролировать ситуацию в режиме реального времени. Поэтому ученые ищут замену устаревшей системе.

Мы использовали сложные алгоритмы машинного обучения для анализа сейсмических данных, чтобы предсказать возможные извержения. Новая система запоминает каждое прошедшее извержение, и на основе случившегося улучшает свои прогнозы, — пишут исследователи.

В ходе экспериментов оказалось, что система крайне чувствительна и реагируют на малейшие изменения, которые не всегда говорят об извержении. Поэтому ученые пришли к выводу, что сигнал тревоги будет подниматься каждый раз, когда вероятность извержения превышает 8,5%.

Это означает, что при sos-уведомлении вероятность извержения составляет примерно 1 к 12. Так, например, система распознала бы 4 из 5 прошедших извержений вулкана Вакаари.

Сейчас ученые обучают систему для отслеживания извержений у других вулканов Новой Зеландии.