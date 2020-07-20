В США застрелили сына судьи, рассматривающей иск против Deutsche Bank

В воскресенье, 19 июля, был убит 20-летний сын американской федеральной судьи Эстер Салас, которой на прошлой неделе поручили заняться иском против Deutsche Bank, передает CNN.

Как сообщила телеканалу верховный судья окружного суда Нью-Джерси Фреда Вольфсон, сын Салас открыл дверь мужчине в форме курьера, после чего тот стал стрелять.

В результате молодой человек погиб, а муж Салас был ранен. Сама судья не пострадала.

Расследованием произошедшего занимаются ФБР и Служба маршалов США.

По данным ABC News, до этого Эстер Салас получала угрозы в свой адрес.

Ранее стало известно, что иск против Deutsche Bank был подан из-за связей этой кредитной организации с банкиром Джеффри Эпштейном. В итоге банк согласился выплатить 150 миллионов долларов штрафа в рамках досудебного урегулирования с департаментом финансовых услуг американского штата Нью-Йорк.

Как сообщал «Ридус», Эпштейн был арестован 6 июля 2019 года по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Клиентами Эпштейна, которые пользовались сексуальными услугами несовершеннолетних девочек, были политики, финансисты и даже профессора.

В конце июля того же года поступила информация, что 66-летний миллиардер найден в своей камере практически без сознания с повреждениями шеи, а 10 августа его нашли мертвым с очевидными признаками самоубийства.