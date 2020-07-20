Офтальмолог рассказал, как не допустить ухудшения зрения у ребенка

Многие родители первоклашек уже начали подготовку к школе: покупка тетрадей, рюкзаков и формы, выбор бантиков на 1 сентября. Однако медики напоминают, что перед учебным годом нужно еще проверить здоровье школьников, в частности зрение.

Так, последние исследования показывают, что почти 10% первоклашек имеют такие проблемы. «Ридус» пообщался с офтальмологом и выяснил, как не пропустить момент ухудшения зрения у детей.

Последнее время мы, офтальмологи, наблюдаем, что у детей зрение падает еще до школы. Например, у многих развивается амблиопия, или синдром „ленивого глаза“, при котором один глаз видит хуже другого. По нормам ОМС к окулисту детей рекомендуют приводить в 1 и 6 месяцев, в 1 год, в 2 года, в 3 года. Далее до школьного возраста без жалоб к офтальмологу можно не ходить, так как в промежутке с 3 до 6 лет обычно не наблюдается резких скачков зрения. А вот со школьного возраста нужно посещать окулиста ежегодно, чтобы вовремя остановить падение зрения, — рассказал «Ридусу» главный врач центров охраны зрения детей и подростков «Ясный взор» академик АМТН, доктор медицинских наук Игорь Азнаурян.

Об этом говорит и недавнее исследование, опубликованное в журнале CMAJ (Canadian Medical Association Journal). Ученые проверили зрение у 5884 детей в младших и старших группах детских садов в 43 школах в Онтарио (Канада) с октября 2015 по июнь 2017 года.

Оказалось, что более чем у 10% детей, прошедших обследование, были обнаружены проблемы со зрением. Из них для 67% детей это был первый прием у окулиста с проверкой зрения. Амблиопия, или синдром «ленивого глаза», была обнаружена у 164 детей (3,4%), а 458 (9,5%) детям были назначены очки.

Эти цифры показывают, что часть будущих первоклашек уже имеют проблемы со зрением, которые можно и нужно корректировать. Авторы работы считают, что посещение офтальмолога должно стать обязательным для всех школьников, особенно для тех, кто идет в школу в первый класс.