Китайцы готовы к запуску марсианской миссии «Тяньвэнь-1»

Китай готовится к запуску ракеты-носителя «Чанчжэн-5» к Марсу. На сегодняшний день «Чанчжэн-5» является самой тяжелой ракетой-носителем Китая и до этого ее тестировали всего три раза без полезной нагрузки.

Напомним, что ее планируют использовать в рамках будущей китайской орбитальной станции, автоматических межпланетных станций к Луне и Марсу. Ближайший запуск ракеты состоится в рамках миссии «Тяньвэнь-1» с 23 июля по 5 августа 2020 года.

Китайская миссия доставит на Красную планету марсоход для сбора научных данных. Ракета должна стартовать с космодрома Вэньчан в южной островной провинции Хайнань уже через несколько дней.

Эта миссия является одной из самых амбициозных для китайской космической программы, которая быстро развивалась с момента запуска своей первой миссии с экипажем в 2003 году. С тех пор Китай отправил астронавтов на экспериментальную космическую станцию, начал работу над марсианской миссией, а также посадил аппарат на обратную сторону Луны.

Миссия на Марс — одна из самых сложных, так как ученым нужно успеть подготовить программу к определенному временному окну, когда Марс и Земля находятся в идеальном положении от Солнца, сводя к минимуму время в пути и расход топлива. Такое окно открывается только один раз в 26 месяцев.

Подготовка продолжалась на фоне вспышки коронавируса, которая отчасти побудила Европу и Россию отказаться от своих космических планов. Космический аппарат должен пройти более 480 миллионов километров, прежде чем достичь Марса в феврале следующего года, — сообщают китайские специалисты.

Напомним, что миссия «Тяньвэнь» в переводе означает «Вопросы к небесам». На логотипе миссии можно увидеть орбиты планет, которые образуют букву С, что указывает на название страны (China), слово cooperation (сотрудничество) и космическую скорость, необходимую для исследования других планет.