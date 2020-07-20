«Африканское турне» россиян завершилось приземлением в Москве

Воздушное судно с гражданами Российской Федерации, эвакуированными из ряда стран Африки на фоне пандемии, приземлилось в московском аэропорту Шереметьево. Завершилось «африканское турне» — одна из самых сложных операций по вывозу россиян из-за границы в условиях практически полной отмены авиасообщения.

О сложной логистике рейса ранее рассказывала официальный представитель МИД России Мария Захарова. С 16 по 20 июля были совершены перелеты по маршруту: Танзания — Либерия — Гана — Камерун — Уганда — Кения — снова Танзания — Иордания — Москва.

В некоторых странах по маршруту аэропорты до сих пор полностью закрыты. Их работа возобновлялась лишь для приема российского самолета. Наши соотечественники не имели возможности улететь авиалайнером другого государства и, по сути, находились в ловушке. При этом обстановка была совершенно не курортной — жара и эпидемия. В Россию нужно было вернуть людей, работавших за границей, а также членов их семей.

По словам Захаровой, в операции участвовало больше людей, чем предстояло вывезти в Россию. Это — «тот самый случай, когда один за всех и все за одного», — отметила она.

«Проект полностью оплачен благотворителями, которые откликнулись на просьбу МИД России», — подчеркнула она в своем сообщении в Facebook.

Тем временем министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал возобновить международные полеты. Но сделать это, по его мнению, надо осторожно.