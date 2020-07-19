Ан-2 с шестью людьми на борту пропал в Бурятии

Самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс», на борту которого находились шесть человек, перестал выходить на связь в Бурятии. По данным МЧС, воздушное судно совершало полет без должного разрешения.

Ан-2 вылетел из поселка Кырен в Бурятии для химической обработки полей. На его борту были два члена экипажа и четыре пассажира. Точный маршрут самолет неизвестен.

На поиски уже направили Ан-26 компании «Ираэро» из Иркутска. Вскоре к нему присоединится еще один Ан-2 компании-владельца.

В СМИ появилась информация, что самолет мог совершить аварийную посадку в Иркутской области.

«Вылет самолета не был согласован с авиационными властями в установленном порядке», — цитирует «Интерфакс» информированный источник.

Частная авиакомпания «Феникс» базируется в Красноярском крае. 9 июня прошлого года принадлежащий ей Ан-2 совершил аварийную посадку в Бурятии. Самолет занимался обработкой леса от шелкопряда.