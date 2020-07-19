Россияне забрали из банков еще 104 млрд рублей

Вклады физлиц в российских банках сократились в июне еще на 104 млрд рублей, сообщается на сайте ЦБ.

При этом из-за возросшего курса валют реальный отток денег вкладчиков значительно больше, поскольку в статистике ЦБ учитываются как рублевые, так и валютные вклады.

По данным на 1 июля, общий объем банковских вкладов населения сократился до 22,2 триллиона рублей.

С начала 2020 года из российских банков забрали вкладов на сумму, превышающую 594 млрд рублей. На сбережения в валюте приходилось более половины этой суммы. В частности, в апреле россияне забрали все свои доллары, накопленные ими за весь прошлый год.

Как отмечает газета «Новые Известия», россияне стали активно забирать свои вклады с начала пандемии коронавируса. С одной стороны, они стали опасаться за свои накопления, а с другой, их вынудил это сделать финансовый кризис — лишившись работы на самоизоляции, им пришлось жить на свои сбережения.

Кроме того, снижение процентов по вкладам до исторического минимума стало еще одной причиной, почему россиянам оказалось не выгодно хранить свои сбережения в банках.

Согласно прогнозу аналитика из «Альпари» Александра Разуваева, на которого ссылается finanz.ru, уже в этом году с высокой долей вероятности реальная доходность от вкладов для населения может стать отрицательной, поскольку будет ниже уровня инфляции.

Ранее сообщалось, что на заседании совета директоров Банка России 19 июня было решено снизить ключевую ставку еще на один процентный пункт — до 4,5% годовых. Это самый низкий показатель за всю историю постсоветской России.