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Умер создатель авиации МЧС Рафаиль Закиров

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© ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков

© ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков

На 72-м году жизни в Москве скончался заслуженный военный летчик РФ Рафаиль Закиров, стоявший у истоков создания авиации МЧС, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Как уточнили агентству в окружении летчика, Закиров умер 18 июля, а похороны состоятся 21 июля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

В 1995 году Рафаиль Закиров возглавил Управление авиации МЧС, создав с нуля авиационное подразделение министерства. Причем все принимаемые на вооружение воздушные суда он тестировал лично.

Кроме того, Закиров участвовал в качестве конструктора в разработке водосливных устройств для тушения пожаров ВСУ-5 и ВСУ-15, а также устройств для борьбы с разливами нефти ВОП-3. Он создал и выливной авиационный прибор, устанавливаемый на Ил-76 для тушения пожара.

Как отмечает ТАСС, в 2010 году именно Рафаиль Закиров проводил блиц-инструктаж президента РФ Владимира Путина, когда тот сел за штурвал второго пилота самолета-амфибии Бе-200 во время тушения крупных пожаров в Центральной России.

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