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Звезду «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» жестоко избили в Москве

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© Instagram.com

© Instagram.com

Никита Турчин, известный по таким популярным телешоу, как «Битва экстрасенсов» и «Дом-2», сообщил в своем Instagram о том, что его жестоко избили в Москве.

По словам молодого человека, в настоящее время он находится в одной из столичных клиник, а его состояние оценивается как средней тяжести.

Турчин рассказал, что на днях на него напали ночью в Москве и нанесли множественные травмы. «Ударяли по голове чем-то тяжелым, били ногами по почкам, лицу и рукам», — написал он. При этом он признался, что плохо помнит детали произошедшего. Пострадавший вспомнил только, что ему было трудно написать сообщение друзьям, поскольку «кровь хлынула, голова кружилась, а в глазах темнело».

В итоге участник шоу на ТНТ все-таки сумел дозвониться до службы 112 и отправить свою геолокацию близким. «Позже врачи сказали, что я терял сознание несколько раз», — заключил он.

Как сообщал ранее «Ридус», 25 апреля 2019 года Турчин устроил скандал на борту самолета авиакомпании Utair. Недовольство телезвезды было вызвано тем, что его лишили места в бизнес-классе. В Instagram он разместил видео, запечатлевшее произошедший конфликт.

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