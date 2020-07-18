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Армения выразила недовольство продажей Израилем вооружений Азербайджану

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Армения собирается поднять вопрос о продаже Израилем вооружения Азербайджану, заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

По ее словам, внешнеполитическое ведомство страны очень чувствительно относится к этому вопросу и поднимает его на двустороннем уровне и международных площадках.

«Вопрос в том, что Израиль продает Азербайджану смертоносное вооружение, которое Азербайджан с легкостью использует против гражданских инфраструктур и населения», — цитирует Нагдалян «Интерфакс».

Она отметила, что обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе «обогатили» имеющиеся у армянской стороны фактические доказательства.

Как отмечает агентство, ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что дорогостоящий беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Азербайджана Hermes 900 израильского производства был сбит модернизированной в Армении системой «Оса-АКМ». Ованнисян добавил, что беспилотник израильского производства SkyStriker, принадлежащий ВС Азербайджана, оказался в распоряжении армянских военных невредимым.

Напомним, ситуация на границе обострилась 12 июля, когда Армения сообщила о попытке прорыва азербайджанских военных на свою территорию. Обе стороны понесли потери: в Баку сообщили о двенадцати погибших, в Ереване — о гибели четырех и ранении десяти военнослужащих.

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