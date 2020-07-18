Жириновский назвал дату назначения врио губернатора Хабаровского края

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда вместо арестованного Сергея Фургала назначат врио губернатора Хабаровского края.

По словам Жириновского, это решение будет принято в понедельник, 20 июля.

«Мне сказали, что в понедельник президент подпишет указ», — сообщил политик в эфире радиостанции «Комсомольская правда»

Он отметил, что на эту должность планируется назначить члена ЛДПР. «Нам обещали, что якобы это будет представитель ЛДПР, другие пока вроде бы не рассматриваются», — добавил Жириновский.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Кирилл Черкасов назвал возможных претендентов на пост врио губернатора Хабаровского края. По его словам, Жириновский выдвинул три кандидатуры: председателя комитета Госдумы по спорту Михаила Дегтярева, главу думского комитета по экономике и предпринимательству Сергея Жигарева и депутата Андрея Андрейченко.

Напомним, губернатор региона Сергей Фургал был арестован по обвинению в организации серии заказных убийств.