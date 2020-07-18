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«Выращенный» из подсолнухов портрет Бетховена появился на поле в Германии

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кадр из видео

кадр из видео

Гигантский потрет великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена появился на поле подсолнухов в Германии.

Он был создан семьей баварских фермеров из города Уттинг-ам-Аммерзе.

Как сообщает ФАН, Коринн и Ули Эрнст уже более 20 лет делают лабиринты на своих угодьях, а к 250-летию со дня рождения Бетховена они решили увековечить память о нем, создав его портрет на поле, где растут подсолнухи, конопля и кукуруза.

Поскольку размер портрета, выполненного в форме лабиринта, очень большой, увидеть его полностью можно только с высоты птичьего полета. Кадры, опубликованные изданием, были сняты с помощью квадрокоптера.

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