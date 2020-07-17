Российским студентам собираются повысить стипендии до уровня МРОТ

Министерство образования и науки РФ рассматривает возможность увеличения размера государственных студенческих стипендий до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили ТАСС в ведомстве.

Для этого потребуется существенно увеличить объем бюджетных ассигнований федерального бюджета, уточнили в министерстве.

Кроме того, ведомство заявило о дополнительной потребности в бюджетных средствах на увеличение финансового обеспечения государственных социальных стипендий в объеме почти 8 млрд рублей.

Как известно, с 1 января 2020 года МРОТ составляет 12 130 рублей. При этом средний размер государственной академической стипендии составил в сентябре 2019 года, по данным Минобрнауки, 2 980 рублей.

В январе депутаты от фракции «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, предполагающий повышение студенческих стипендий до прожиточного минимума. В Совфеде одобрили эту идею, пишет агентство.