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Видео: загорающая женщина чудом спаслась от падающего на нее дерева

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кадр из видео

кадр из видео

В Сети появилось видео, запечатлевшее чудесное спасение жительницы США от падающего на нее дерева.

На кадрах видно, как женщина сидит в шезлонге у бассейна и читает книгу, а в это время раздается крик ее сына, купающегося в бассейне: «Беги, мама!».

Она вскакивает и в ту же секунду на шезлонг падает дерево. Видя все это, женщина в ужасе произносит: «О, боже! Я чуть не погибла».

Как пишет газета The Sun, инцидент произошел в американском городе Альфаретте, штат Джорджия. Видеозапись была сделана камерой наблюдения, установленной в доме.

Ранее в Сети было опубликовано видео чудесного спасения женщины, рухнувшей с высокого осыпающегося склона и едва не докатившейся до самого дна обрыва.

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