Преддиабет можно обнаружить по изменению работы кишечника

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что преддиабет можно определить по изменению микробиоты кишечника.

Напомним, что преддиатет — это пограничное состояние организма, когда он уже не функционирует нормально, но нарушение еще не достигло стадии болезни. Как правило, в этот период в организме замедляется выработка инсулина поджелудочной железой и нарушается усвоение глюкозы.

Изучая микробиоту можно спрогнозировать появления диабета второго типа. Подкрепив это другими симптомами, можно начать долгосрочную терапию, чтобы отсрочить появление диабета, — пишут ученые.

Во время прошлых исследований было доказано, что изменение работы кишечника сказывается на рисках возникновения диабета. Ученые хотели выяснить, как преддиабет влияет на полезные бактерии в кишечнике, и можно ли это заметить заранее.

Чтобы это выяснить, ученые пригласили для эксперимента добровольцев. Оказалось, что у испытуемых с нарушениями уровня глюкозы натощак было меньшее разнообразие микробиоты, чем у людей с нормальным уровнем.

Также добровольцы, у которых ранее были замечены нарушения толерантности к глюкозе, имели существенные изменения в работе кишечника, и как следствие, увеличение или уменьшения бактерий.

Наше исследование показало, что у людей с преддиабетом и диабетом 2-го типа до начала лечения довольно-таки низкий уровень кишечных бактерий, вырабатывающих бутират, масляную кислоту. Мы считаем, что есть связь между появлением симптомов диабета и снижением количества этих микроорганизмов, — заключили ученые.