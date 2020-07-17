Помогает ли лучевая терапия лечить пневмонию при COVID-19
- 17 июля 2020, 12:27
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Команда американских ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что низкодозированная лучевая терапия легких ускоряет выздоровление у госпитализированных пациентов с пневмонией COVID-19.
В исследовании приняли участие десять пациентов, которые прошли лучевую терапию, а также была контрольная группа, где пациентов лечили стандартными методами.
Команда предположила, что лучевая терапия может уменьшить тяжелое воспаление, связанное с коронавирусом, и улучшить результаты лечения пациентов. Оказалось, что лучевая терапия действительно позволила значительно ускорить клиническое выздоровление.
Те, кто лечился радиацией, выздоравливали через три дня, в отличие от 12 дней в контрольной группе. Время до выписки из стационара было сокращено до 12 дней, а в контрольной группе пациентов выписывали на 20-й день.
Этот отчет предполагает потенциальную возможность улучшить результаты недавних рандомизированных исследований с помощью 10-минутного лечения, которое несет минимальную токсичность и хорошо переносится даже пожилыми пациентами и людьми с хроническими заболеваниями, — пишут ученые.
Несмотря на положительный исход, у лучевой терапии также есть побочные эффекты. Например, воспаление легких, рубцы, а также небольшой риск развития рака. Ученые говорят, что иногда могут потребоваться месяцы или годы, чтобы увидеть побочные эффекты.
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