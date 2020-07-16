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С 1 августа в России подорожает газ

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© ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

© ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выпустила приказ об индексации оптовых цен на газ с 1 августа.

«Цена на природный газ для населения повысится с 1 августа 2020 года на 3%», — говорится в соответствующем документе, опубликованном на портале правовой информации.

Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока еще не опубликован, однако, как сообщили ранее в ФАС «Интерфаксу», решение принято в отношении обеих категорий — и промышленности, и населения. Документы направлены на регистрацию в Минюст.

Цены на услуги жилищно-коммунального хозяйствa (ЖКХ) были проиндексированы с 1 июля. В среднем по России рост цен составил около 4%, но в отдельных регионах индексация будет отличаться как в большую, так и в меньшую сторону.

С 1 июля также подорожала электроэнергия, в среднем по стране — на 5%.

Как сообщал «Ридус», среди мер поддержки населения на период проблем с коронавирусом власти установили мораторий на начисление и взыскание неустойки по долгам за ЖКУ. Мораторий действует до конца 2020 года, но энергетические компании неоднократно призывали сократить срок его действия. Также россиянам пообещали не начислять пени и за просрочку взносов за капремонт.

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Комментарии (1)

  • Small ab07b78d01
    Абрамсегодня, 22:01

    Таки получается, на фоне подешевевших углеводородов будут стричь теперь с росиян то что недополучили с импорта? Если память не изменяет у вас и бензин с весны подорожал? И если правильно помню то запретили покупать дешевый зарубежный.

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