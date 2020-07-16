«Сегодня время Эллочки-людоедки»: Пригожин оценил российский шоу-бизнес

Ничего шедеврального, что можно было бы назвать искусством, сегодня не появляется, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя критические высказывания певицы Маши Распутина в адрес отечественного шоу-бизнеса.

Ранее она заявила в интервью «Собеседнику», что «по сцене скачут безголосые и бездумные обезьяны, а то, что сейчас на плаву, — «ужасно, все на низком уровне». «Бездуховность во всем: и в музыке, и в кинематографе», — подытожила она.

Оценивая мнение Распутиной, Пригожин заявил, что среди молодежи есть талантливые люди, однако технологии и сама жизнь диктует другие условия. «Меня обижает, что наряду с профессионалами конкурируют непрофессионалы, — сказал продюсер в беседе с ФАН. — Все сегодня рубят бабло». По его словам, молодежь чаще всего действует по одной и той же схеме: «Набили биточек, сделали хиточек — заработали денег».

«Сегодня время Эллочки-людоедки, — отметил Пригожин. — Короткие фразы и слова». Он также предположил, что, если бы, например, Чайковский, жил в наше время, ему было бы сложно творить свои шедевры.

«Мы живем в эпоху, когда многие молодые люди не гордятся тем, что они родились на одной земле с такими великими композиторами», — заключил продюсер.

Ранее Пригожин прокомментировал «Ридусу» сообщения о том, что его супруга, певица Валерия, после режима самоизоляции стала одной из самых востребованных на российских корпоративах звезд эстрады.

Напомним, в мае между Пригожиным и Сергеем Шнуровым разгорелся публичный спор, когда продюсер высказался о том, что даже самые популярные звезды сейчас находятся в чудовищно бедственном положении. Это высказывание музыкант высмеял в Сети в стихах: «Бедствуете с тетей Лерой? Из ботвы готовим кашу? Бересту уже едим?»

В ответ Иосиф Пригожин отправил Шнурову несколько нецензурных СМС и впоследствии называл его не иначе как «негодяем и мерзавцем», «человеком, который разрушает общество».