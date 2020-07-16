COVID-19 выявили у 9 игроков футбольного клуба РПЛ

Сразу у девятерых футболистов клуба «Сочи» был обнаружен коронавирус.

Как сообщается на сайте Российской-премьер лиги (РПЛ), команда не сможет принять участие в матче против «Тамбова», запланированном на 16 июля.

В сообщении отмечается, что именно в этот день и стали известны результаты тестов на COVID-19.

О состоянии инфицированных футболистов пока ничего не сообщается.

Ранее случаи массового заражения коронавирусом были выявлены в «Ростове», «Оренбурге» и «Динамо».

Как писал ранее «Ридус», Российский футбольный союз (РФС) объявил о переносе матча 23-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо» на 19 июля из-за обнаруженного у трех игроков московского клуба коронавируса. Комментируя это решение, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал нынешний чемпионат России «первенством бани или водокачки». Принятое ранее решение бюро исполкома РФС относительно «Ростова» Карпин считает несправедливым, поскольку команде с отправленными на карантин игроками основного состава не разрешили перенести матч с «Сочи». В итоге ростовская молодежь проиграла с разгромным счетом 1:10