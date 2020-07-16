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В оздоровительном лагере под Кировом коронавирус обнаружили у 35 детей

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© pixabay.com

© pixabay.com

Тесты на COVID-19 дали положительный результат у 35 детей, отдыхающих в оздоровительном лагере в Кировской области.

Как сообщила РИА Новости заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Лидия Князева, заболевание у всех проходит бессимптомно, дети чувствуют себя хорошо.

«Все заболевшие и контактировавшие изолированы. Персонал лагеря обследуют», — уточнила собеседница агентства.

Ранее областной минздрав информировал о том, что коронавирус выявили у одного ребенка, отдыхающего в детском лагере. После этого проверять на наличие инфекции стали других детей и персонал.

По факту вспышки COVID-19 возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Согласно данным регионального управления Роспотребнадзора, в Кировской области зарегистрировано 4046 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 3208 человек, умер 51.

В России выявлено 752 797 заболевших, вылечились 531 692 человека, скончались 11 937.

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