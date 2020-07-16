Найден новый необычный симптом коронавируса

Команда испанских врачей провела исследование, в ходе которого выяснила, что у больных коронавирусом наблюдается еще одни необычный симптом.

Ученые из Университетской больницы Рамон-и-Кахаль в Мадриде проанализировали состояние 21 пациента с диагнозом COVID-19. Отмечается, что у всех больных была специфическая сыпь на лице.

Хотя высыпания на коже уже давно связывают с COVID-19, испанские врачи сообщают, что в некоторых случаях встречаются высыпания во рту — на внутренней стороне щеки.



Эти высыпания клинически известны как энантема, и неудивительно, что они появляются вместе с другими симптомами коронавируса, считают врачи. Энантема — патологический симптом поражения слизистых оболочек, который может быть связан с инфекционным процессом в организме.

Энантема — это сыпь на слизистых оболочках . Она очень часто встречается у пациентов с вирусными инфекциями , такими как ветрянка и болезни рук, ног и рта. Для многих вирусных высыпаний характерно поражение слизистых оболочек, — объясняет доктор Мишель Грин, практикующий в больнице Ленокс Хилл в Нью-Йорке.

В своем исследовании ученые специально выбрали пациентов с диагнозом COVID-19 и сопутствующей кожной сыпью, так как предполагали, что у некоторых из них могут проявиться и другие симптомы.

Оказалось, что у шести пациентов (29%) была энантема на внутренней стороне рта. Эти пациенты были в возрасте от 40 до 69 лет, и четверо из шести — женщины. Сыпь во рту появлялась примерно за два дня до появления других симптомов коронавиурса.

Полностью высыпания исчезли через 10—12 дней после первого проявления. В большинстве случаев энантема не была связана с какими-либо лекарствами, которые принимали пациенты, что еще больше укрепляло представление о том, что это новый симптом коронавируса.

Насколько широко распространен этот симптом при COVID-19, до сих пор неизвестно.

