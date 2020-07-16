Росприроднадзор обоснует в суде штраф в 2 миллиарда $ для «Норникеля»

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) в случае необходимости готова в ходе судебного разбирательства обосновать оценку ущерба от экологической катастрофы под Норильском. Сумма в 148 миллиарда рублей (примерно два миллиарда долларов), которую в добровольном порядке предложили выплатить «Норильско-Таймырской энергетической компании», вполне адекватна, заявила руководитель ведомства Светлана Радионова.

«Мы применили все необходимые коэффициенты, формула содержит достаточно большое их количество. Считаем, что они абсолютно применимы к ситуации, времени и действиям, которые там совершались. Готовы доказывать это в суде, если до него дойдет», — цитирует слова Радионовой газета «Известия».

Сумма штрафа вполне соответствует ущербу, если вспомнить, что примерно 21 тысяча тонн нефтепродуктов попали в реки, озера, море и почвы.

«Просто представьте, это почти семь железнодорожных составов нефтепродуктов, которые одномоментно попали в акваторию. А она является основой жизни коренных малочисленных народов Севера. Обсуждение ущерба шло полтора месяца, общественность называла различные цифры, рассматривался огромный мировой опыт», — пояснила Радионова.

По словам главы Росприроднадзора, до сих пор компания «Норильский никель» или ее представители не подали встречных заявлений по сумме штрафа. И сосредоточиться стоит на важном — нанесенном ущербе.

«Будет ли он минимизирован, как себя будет чувствовать экосистема — это единственное, что меня волнует», — подчеркнула Радионова.

Напомним, что в начале июня генеральный директор и совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину выделить на ликвидацию последствий от разлива топлива в Норильске 10 миллиардов рублей собственных средств компании. И оплатить все штрафы.