Создан жующий робот для тестирования таблеток

Команда инженеров из Бристольского университета опубликовала статью, в которой рассказала, что удалось создать робота со встроенными гуманоидными челюстями. Жевательный робот поможет специалистам в тестировании новых лекарственных средств.

Например, одно из перспективных направлений — жвачки с лекарством, которое будет высвобождаться в процессе разжевывания. Однако перед выпуском таких жевательных резинок ученые должны протестировать новый метод in vitro.

Для этого ученые и придумали робота с челюстями, который сможет имитировать жевание и протестировать лекарственную жвачку. Сообщается, что челюсти соответствуют по размеру и форме человеческим.

Также к процессе жевания у робота выделяется искусственная слюна, что позволяет измерять высвобождение ксилита — многоатомного спирта, используемого в качестве сахарозаменителя. Так ученые хотели понять, насколько хорошо растворяется лекарство.

В ходе эксперимента мы доказали, что робот может жевать с такой же эффективностью, как и люди. Основной процесс высвобождения ксилита происходит в течение первых пяти минут жевания, а после 20 минут его практически нет, — пишут исследователи.

Чтобы это выяснить, у робота брали образцы слюны каждые пять минут. Результат устроил врачей, и теперь лекарственная жевательная резинка может рассматриваться в качестве дополнения к обычным таблеткам.

Ученые поясняют, что сейчас медицинское сообщество пытается уходить от инвазивных способов доставки лекарств и использовать в основном пероральные методы.