Европеец во время пандемии дистанционно купил остров за 5,5 миллионов евро

Житель одной из европейских стран, пожелавший сохранить свое имя в тайне, так скучал во время пандемии коронавируса, что решил купить частный остров у побережья Ирландии в графстве Корк. Цена сделки составила 5,5 миллиона евро. Новый владелец до совершения сделки ни разу не побывал в своих новых владениях. Он оценил красоту места по фотографиям и видеороликам.

«Владелец влюбился в пейзаж. Он хотел, чтобы среди Британских островов нашелся один именно с таким пейзажем, как у острова Хорс», — цитирует The Guardian слова исполнительного директора компании Montague Real Estate Томаса Балашева, помогавшего в совершении сделки.

Остров Хорс (Лошадиный) в заливе Рорингуотер у южного побережья Ирландии имеет площадь в 64 гектара. На нем находятся семь жилых построек: главный дом с шестью спальнями, два гостевых дома с тремя спальнями, еще два — с двумя спальнями, а также два коттеджа с одной спальней. Из всех апартаментов открывается вид на Атлантический океан. Также здесь есть пирс, вертолетная площадка, теннисный корт, тренажерный зал и игровой центр «Кораблекрушение».



На острове — свои собственные системы электричества, водоснабжения и канализации. Обустроенные дороги обеспечивают свободный доступ в любую точку. Есть три песчаных пляжа, населенных тюленями, сельскохозяйственные пастбища. К побережью подходят стаи дельфинов, у берега удобно заниматься подводным плаванием. Все это дополняется захватывающими видами.

«Остров будет использоваться в качестве места для спокойного уединения. Здесь можно насладиться красотой природы», — сказал Балашев. По его словам, новый владелец начал изучать фотографии и видео острова еще до пандемии коронавируса. После кризиса он стремился заключить сделку «как можно быстрее».



В викторианские времена на острове существовал медный рудник. В те годы здесь жили 137 человек. Потом Хорс стал необитаемым, а выработки и деревня превратились в руины. В 1980-х годах местный ландшафт преобразил немецкий магнат, разбогатевший благодаря фитнес-бизнесу. Позже остров сменил еще пару владельцев и два года назад был выставлен на продажу. Объектом интересовались богачи из разных стран мира, но в итоге достался он европейцу.