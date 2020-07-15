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Утят на крыше в Южном Бутово попросили больше не спасать

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© vk.com/Сергей Саяпин

© vk.com/Сергей Саяпин

Выводок утят на крыше в столичном районе Южное Бутово, недавно ставший героем многочисленных репортажей в СМИ, не нуждается в спасении. Более того, местные активисты давно предупредили МЧС и городской Департамент природопользования о том, что птиц трогать нельзя. Они испытывают стресс и гибнут именно при таких «спасениях» без консультаций специалистов.

«Утята оставлены на крыше специально вместе с уткой для того, чтобы они там росли. Они получают самое лучшее питание, их кормят, и еды у них больше, чем достаточно. Так же там непересыхающий водоем, где постоянно по колено воды», — объяснила руководитель Центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская.

Водоем на крыше

Водоем на крыше

© vk.com/Сергей Саяпин

По ее словам, местная зоозащитная организация больше месяца следит за утятами с самого момента их появления на свет. Если птенцов отнести к пруду, то они погибнут без матери, которая, скорее всего, их не найдет. Одинокие малыши легко станут добычей хищников или могут быть заклеваны другой уткой. На крыше им привычнее. Здесь для них даже сделали убежище от жары.

Убежище для утят

Убежище для утят

© vk.com/Сергей Саяпин

«Несколько раз уже мы вырывали их из рук таких горе-спасателей. Сегодня приехал мужчина, забрал утят и уже понес их выпускать в пруд. Чудом местные жители его остановили. Иначе произошло бы непоправимое. Утята без утки неизбежно погибли бы, да еще в такую погоду», — отметила Ильинская.

Со «спасателем» до этого говорили экологи, и все объяснили, однако он не послушал.

«Как потом выяснилось, он понятия не имеет, что утят нельзя разлучать с уткой. Он понятия не имел, что они едят. Когда он залез на крышу, он подумал, что там нет еды. На водоросли и ряску он не обратил внимания. Ему даже не пришло в голову, что это и та самая еда, которой они только и питаются», — добавила Ильинская.

© vk.com/Сергей Саяпин

Активистка попросила журналистов объяснить людям, что выводок утят не нуждается в «спасении». О том, как это делали специалисты МЧС, несколько дней назад написали практически все столичные СМИ.

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