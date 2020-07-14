найти ×
   
  • USD +0.38
    71.13
  • EUR +0.53
    80.62
СохранитьСохранено0
×

00558

Крупный пожар на трубопроводе в Каире попал на видео

Small a73d41983d
© Twitter

© Twitter

Утечка мазута из трубопровода вблизи кольцевой автодороги в Каире стала причиной масштабного пожара. Очевидцы сняли на камеру смартфона стену огня, пожирающую автомобили, и клубы черного дыма, закрывающего небо. По данным Министерства здравоохранения Египта, не менее 12 человек получили ожоги и отравления продуктами горения.

Как сообщают с места событий, мазут буквально бил фонтаном, стекая на автомобильную дорогу, ведущую в город Исмаилия. Рядом на парковке находилось множество автомобилей. Огонь вспыхнул внезапно. Некоторые водители успели выгнать машины из опасной зоны, однако не менее трех десятков транспортных средств спасти не удалось. Также сгорел автосалон.

Для тушения огня привлекли более 20 пожарных расчетов, включая военных. Дым пожара было хорошо видно в разных точках египетской столицы. Движение в районе аварии полностью остановилось, что вызвало грандиозные заторы.

Пожар удалось потушить. Теперь расследованием занимается местная генеральная прокуратура.

Недавно на видео попал крупный пожар на складе с лакокрасочными материалами в Самаре.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Как отличить ложь от правды о коронавирусе в Сети
6041030читать позжечитаю позже
Здоровье
Названа дешевая комбинация витаминов, которая поможет легче перенести COVID
15088570читать позжечитаю позже

главное


Общество
Как 57 рублей могут поднять популярность девушки из Томска в Москве

Скандальная пассажирка такси стала героиней множества мемов в соцсетях.

44238577читать позжечитаю позже

Советы
10 способов необычно встретить Новый год13 декабря 2019

Если обычные посиделки у телевизора с оливье, холодцом и мандаринами уже поднадоели.

6711613читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM