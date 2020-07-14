Крупный пожар на трубопроводе в Каире попал на видео

Утечка мазута из трубопровода вблизи кольцевой автодороги в Каире стала причиной масштабного пожара. Очевидцы сняли на камеру смартфона стену огня, пожирающую автомобили, и клубы черного дыма, закрывающего небо. По данным Министерства здравоохранения Египта, не менее 12 человек получили ожоги и отравления продуктами горения.

Как сообщают с места событий, мазут буквально бил фонтаном, стекая на автомобильную дорогу, ведущую в город Исмаилия. Рядом на парковке находилось множество автомобилей. Огонь вспыхнул внезапно. Некоторые водители успели выгнать машины из опасной зоны, однако не менее трех десятков транспортных средств спасти не удалось. Также сгорел автосалон.



Для тушения огня привлекли более 20 пожарных расчетов, включая военных. Дым пожара было хорошо видно в разных точках египетской столицы. Движение в районе аварии полностью остановилось, что вызвало грандиозные заторы.

Пожар удалось потушить. Теперь расследованием занимается местная генеральная прокуратура.

Недавно на видео попал крупный пожар на складе с лакокрасочными материалами в Самаре.