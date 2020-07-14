Иван Сафронов заказал в СИЗО 60 книг

Арестованный по делу о государственной измене советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов попросил предоставить ему 60 книг, отдав предпочтение классической литературе. По его словам, в СИЗО достаточно хорошо с питанием. В целом, настроение бывшего журналиста «позитивное», рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

«Сафронов заказал художественную классическую литературу, питанием доволен, сегодня даже похвалил повара», — цитирует ее слова РИА Новости.

Меркачева отметила, что Сафронов в камере находится в одиночестве. Ему предстоит провести там еще 14 дней. Арестованному вернули обычную одежду вместо тюремной.

Ивана Сафронова задержали 7 июля. В тот же день Лефортовский суд Москвы вынес решение о его аресте до 6 сентября.

По данным ФСБ, советник главы «Роскосмоса» передавал секретные сведения, касающиеся военно-технического сотрудничества российских оборонных предприятий, одной из спецслужб стран НАТО. Адвокат Сафронова упоминал в данном контексте чешскую разведку, о которой якобы говорили следователи. Конечным получателем информации могли быть Соединенные Штаты. Бывший журналист своей вины не признает.