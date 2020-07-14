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Эксперт оценил деятельность Владимира Солодова на посту врио главы Камчатки

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11 июля исполнилось ровно 100 дней с момента назначения 37-летнего Владимира Солодова временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края.

На посту главы региона Солодов сменил Владимира Илюхина, который ушел в отставку по собственному желанию. До этого он занимал должность председателя совета директоров Фонда развития Дальнего Востока.

Солодов проявил себя как открытый политик. Он активно общается с населением через социальные сети, рассказывает людям о деятельности правительства, о том, что сделано, что планируется сделать. Обычно представители власти не уделяют достаточного внимания тому, чтобы проиллюстрировать людям результаты своей работы и свои собственные планы. В итоге их деятельность остается недооцененной, а планы вызывают иногда отторжение, поскольку попадают на неподготовленную почву, — прокомментировал политолог Александр Малахов.

По мнению эксперта, Владимиру Солодову удалось за 100 дней сделать больше, чем иным губернаторам за один-два года.

«В частности, он сумел добиться от федерального центра дополнительного финансирования на решение болезненных для региона социальных вопросов. В результате на Камчатке возобновилось строительство краевой больницы, возведение которой было ранее приостановлено из-за нехватки ресурсов. А еще Солодов прекратил добычу золота в районе реки Быстрая, поскольку это угрожало биосистемам уникальной природной территории», — заключил эксперт.

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