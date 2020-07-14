Следы микропластика найдены во многих овощах

Микропластик, то есть крошечные пластиковые частицы длиной менее 5 миллиметров, теперь можно найти не только в океане и других водных экосистемах. В новом исследовании ученые доказали, что микропластик содержится даже в почве и нередко его можно найти в овощах, которые мы едим:

Микропластик накапливается в большом количестве в воде и почве. Кроме того, вторичные частицы образуются в результате разложения пластмасс. Сточные воды, которые являются важным источником воды для сельскохозяйственного орошения, также содержат небольшие частицы пластика.

Несмотря на преобладание микропластика в окружающей среде, вопросу о его поглощении сельскохозяйственными растениями не уделялось большого внимания. В течение десятилетий ученые полагали, что пластиковые частицы слишком большие, чтобы повреждать растительную ткань.

Однако в новом исследовании удалось доказать обратное. Микротрещины на корнях культур салата и пшеницы могут поглощать пластик из окружающей почвы и воды. Он может быть перенесен из корней в съедобные части растения.

Оказалось, что частицы микропластика без труда могут проникнуть и в сам плод. Эти данные заставляют по-новому взглянуть на возможность передачи микропластика по пищевой цепи. Если частицы проникают в сельскохозяйственные культуры, они также попадают в мясо и молочные продукты.

Отсюда возникает и вопрос о том, как микропластик влияет на здоровье людей, однако ответа на него еще нет, пишут ученые.