Какие симптомы, связанные с COVID-19, сохраняются после выздоровления

Большинство пациентов, выздоровевших от COVID-19, сообщают о сохранении как минимум одного симптома заболевания в течение следующих 2—3 месяцев.

Итальянские ученые решили провести исследование, чтобы выяснить, какие симптомы после коронавируса сохраняются чаще всего. В эксперименте приняли участие 143 пациента, чей средний возраст составил 56 с половиной лет.

Ученые наблюдали за добровольцами, которые прошли лечение и выздоровели от коронавируса. Согласно нормам ВОЗ, они получили два отрицательных теста на COVID и были здоровы. Но часть пациентов продолжала испытывать недомогание.

В начале исследования были собраны данные по всем клиническим характеристикам, включая клинический и фармакологический анамнез, факторы образа жизни, статус вакцинации и ИМТ пациентов.

Исследователи обнаружили, что 72,7% участников имели признаки интерстициальной пневмонии во время госпитализации. Средняя продолжительность пребывания в стационаре составила 13 с половиной дней.

Всего 15% пациентов получали неинвазивную и 5% инвазивную вентиляцию легких. На момент оценки (в среднем через 60,3 дня после появления первого симптома коронавируса) только 12,6% пациентов были полностью здоровы и не испытывали никаких коронавирусных симптомов.

Один или два симптома болезни сохранили 32% пациентов, а более трех симптомов осталось у 55%.

Отмечается, что ни у одного пациента не было высокой температуры или симптомов острого заболевания. У 44,1% пациентов наблюдалось ухудшение качества жизни. Чаще всего испытуемые сообщали об усталости, одышке, боли в суставах и груди.