В Долине Смерти из-за жары начали отказывать автомобили

Посетители Национального парка в Долине Смерти в американском штате Калифорния столкнулись с неприятными последствиями рекордной жары. Температура здесь 13 июля поднялась выше 53 градусов по Цельсию, чего не выдержали и начали отказывать автомобильные двигатели.

«Вчерашнее чрезмерное тепло привело к тому, что по крайней мере три автомобиля в парке вышли из строя из-за перегретых двигателей. Это может быстро привести к летальному исходу, поскольку пассажиры окажутся в затруднительном положении в жарком климате без кондиционера», — объяснили представители парка в Facebook.

К счастью, спасатели оказались готовы к подобным ситуациям, и серьезных инцидентов не произошло.

По данным администрации парка, жара в Долине Смерти в выходные почти достигла рекордной отметки. В прошлый раз температура превышала 53 градуса Цельсия в 2013 году.

Официальный температурный рекорд Долины Смерти датирован 10 июля 1913 года. Тогда столбики термометров поднялись выше 56 градусов Цельсия. Метеорологи считают, что это — самая высокая отметка, когда-либо зафиксированная на Земле. В 1922 году температуру на пару градусов выше замерили в Ливийской пустыне, но восемь лет назад ученые пришли к выводу, что наблюдения были выполнены с ошибкой.

Нынешняя волна тепла, которая достигла максимума 13 июля, пять дней подряд держала температуру выше 54 градусов Цельсия. «Долина Смерти держит марку самого жаркого места на Земле», — отметили в администрации парка.

Секрет экстремальной жары в этом месте довольно прост. Практически полное отсутствие растительности помогает солнечным лучам нагревать поверхность пустыни, расположенной в узкой впадине, которая лежит на 86 метров ниже уровня моря. Тепло аккумулируется камнями и почвой, оказываясь в своеобразной ловушке. Ветры и осадки почти не проникают сюда, поскольку Долина Смерти окружена высокими и крутыми горными хребтами.

Интересно, что термометр в центре для посетителей Долины Смерти обычно показывает температуру на градус или два выше, чем нужно. Показания постоянно колеблются, поскольку при такой жаре возникают проблемы даже у электронных приборов.