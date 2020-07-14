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Курильщица вынудила самолет «Победы» сесть в Петрозаводске

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© vk.com

© vk.com

Авиалайнер компании «Победа», выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска. Причиной нештатной ситуации стала женщина, дважды закурившая на борту. Ее передали полиции, дебоширку ждет суд, самолет продолжил полет.

«Была у нас вынужденная остановка самолета. Пассажир курил в салоне. Командир принял решение приземлиться и высадить пассажира. Самолет дозаправился и вылетел по маршруту», — цитирует ТАСС слова очевидца событий.

В авиакомпании «Победа» отметили, что женщина намеренно нарушила правила безопасности полета и дважды закурила, презрев запреты.

После срабатывания датчика дыма командир воздушного судна решил посадить самолет в Петрозаводске, дабы убедиться в отсутствии угрозы пожара.

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