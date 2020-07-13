В районе исчезновения Найи Риверы найдено мертвое тело

Мертвое тело обнаружено 13 июля на озере Пиру в Южной Калифорнии в районе исчезновения звезды сериала «Хор» (Glee) Найи Риверы. Пока местные власти официально не подтвердили, что найдена именно погибшая актриса. В ближайшее время состоится пресс-конференция, пишет AP.

Ривера исчезла на озере пять дней назад. Сын 33-летней актрисы был найден несколько часов спустя в лодке, которую они арендовали с матерью. Женщину уже официально признали погибшей, хотя поклонники до последнего надеялись на благополучный исход поисков.

По словам представителя местных властей, поисковые группы обнаружили тело плавающим на поверхности воды в северо-восточной части озера. На место вызвали судмедэксперта округа.

Озеро в часе езды от Лос-Анджелеса обыскивали десятки дайверов. Им приходилось работать в условиях ограниченной видимости из-за мутной воды. В операции принимали участие вертолеты, дроны и амфибии.

Ривера в течение шести сезонов играла вокалистку Сантану Лопес в мюзикле-комедии Фокса «Хор». Если она все-таки утонула, то это — уже третья смерть среди молодых главных актеров сериала. Канадец Кори Монтейт умер в 31 году в 2013 году от передозировки героина, американец Марк Саллинг в 2018 году совершил самоубийство, когда его признали виновным в распространении детской порнографии.

Власти заявили, что у Риверы уже был опыт катания по озеру. Камеры видеонаблюдения запечатлели отъезд актрисы и ее четырехлетнего сына на арендованной лодке. Когда они пропали, владелец судна отправился на поиски и нашел его дрейфующим в северной части Пиру. Мальчик спал на борту в спасательном жилете. Второе спасательное средство лежало рядом вместе с сумкой и удостоверением личности Риверы. По словам ребенка, после купания мать не вернулась в лодку.

Мальчик — ребенок Риверы от брака с актером Райаном Дорси. Пара развелась в июне 2018 года, прожив около четырех лет вместе. Последняя запись актрисы в Twitter от 7 июля гласит: «Лишь мы вдвоем». Рядом — фотография сына.

