В Шереметьево лайнеру авиакомпании «Россия» пробило фюзеляж

В московском аэропорту Шереметьево произошел инцидент с самолетом Boeing-747 авиакомпании «Россия».

При подготовке к полету в Симферополь техперсонал не смог правильно рассчитать расстояние и подогнал заправщик слишком близко к воздушному судну.

Когда же начался процесс заливки горючего, лайнер просел под весом топлива и напоролся «брюхом» на панель заправки машины с питьевой водой, сообщает «112».

По данным паблика, пассажирам в итоге пришлось ждать подменный борт, поскольку получившему техническое повреждение самолету предстоит серьезный ремонт.

Как сообщает РЕН ТВ, фюзеляж Boeing-747 был поврежден во время заправки питьевой водой. Телеканал также опубликовал фото повреждения.



Ранее «Ридус» писал о том, что в аэропорту Пулково на взлетной полосе столкнулись два самолета.