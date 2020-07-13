В Шереметьево лайнеру авиакомпании «Россия» пробило фюзеляж
- 13 июля 2020, 21:49
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В московском аэропорту Шереметьево произошел инцидент с самолетом Boeing-747 авиакомпании «Россия».
При подготовке к полету в Симферополь техперсонал не смог правильно рассчитать расстояние и подогнал заправщик слишком близко к воздушному судну.
Когда же начался процесс заливки горючего, лайнер просел под весом топлива и напоролся «брюхом» на панель заправки машины с питьевой водой, сообщает «112».
По данным паблика, пассажирам в итоге пришлось ждать подменный борт, поскольку получившему техническое повреждение самолету предстоит серьезный ремонт.
Как сообщает РЕН ТВ, фюзеляж Boeing-747 был поврежден во время заправки питьевой водой. Телеканал также опубликовал фото повреждения.
Ранее «Ридус» писал о том, что в аэропорту Пулково на взлетной полосе столкнулись два самолета.
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