Глава ВОЗ рассказал о четырех сценариях распространения COVID-19 в мире

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что существуют четыре основных сценария распространения коронавируса в мире.

По его словам, первый из них был реализован в странах, которые были предупреждены и осведомлены о вспышке коронавируса. Поэтому они достаточно быстро и эффективно отреагировали на первые случаи заражения, избежав в итоге крупных вспышек.

К этим государствам глава ВОЗ причислил некоторые страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки.

Второй сценарий, по мнению Гебрейесуса, наблюдается во многих странах Европы, где масштабные вспышки были взяты под контроль благодаря сильному руководству и населению, придерживающемуся основных мер по предотвращению распространения вируса.

Третий сценарий разворачивается в странах, которые преодолели первый пик вспышки заболевания, однако ослабили ограничительные меры. В результате им теперь приходится справляться с новыми пиками и ростом числа ежедневно выявляемых случаев инфицирования. «В нескольких государствах по всему миру мы видим опасное увеличение числа случаев COVID-19 и заполнение больничных палат вновь, — цитирует Гебрейесуса ТАСС. — Создается впечатление, что эти страны сдают позиции, поскольку доказавшие состоятельность меры не соблюдают или не выполняются».

К четвертому сценарию глава ВОЗ отнес ситуацию, которая складывается в странах, где наблюдается фаза интенсивной передачи инфекции. По его словам, это происходит в Северной и Южной Америке, где зарегистрировано более 50% всех случаев, а также в Южной Азии и нескольких странах Африки. При этом он заверил, что взять вирус под контроль никогда не поздно.

Накануне ВОЗ сообщила о том, что за сутки в мире были зарегистрированы более 230 тысяч случаев заражения коронавирусом. В результате общее число инфицированных COVID-19 за весь период пандемии превысило 12,5 млн человек. Общее число летальных исходов достигло 561 617.

В России за сутки выявлено 6 537 заболевших, а за все время — 733 699. Число выздоровевших составляет 504 021, а скончавшихся — 11 439.