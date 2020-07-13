Суд отклонил иск парализованной москвички из-за штрафов «Соцмониторинга

Пресненский суд Москвы не удовлетворил иск к столичной мэрии профессора РУДН Ирины Карабулатовой, не выходящей из дома из-за инвалидности, но при этом получившей штрафы за нарушение режима самоизоляции.

В качестве компенсации она потребовала выплатить ей один миллион рублей, однако суд отклонил ее требование, сообщает «МБХ медиа».

«Штрафы, выписанные ей, нанесли ей моральный и физический ущерб, — рассказал изданию представитель Карабулатовой. — После того, как она о них узнала, ей стало резко хуже, это доказывает заключение невролога». По его словам, на заседание суда истицу доставили на машине скорой помощи, поскольку она практически полностью парализована.

Карабулатова подала судебный иск против московской мэрии после того, как ей — имеющей первую группу инвалидности — назначили штраф в четыре тысячи рублей за «нарушение режима самоизоляции». Хотя штрафы с нее в итоге сняли, она осталась недовольна реакцией на историю с «Соцмониторингом» представителей правительства Москвы — руководителя департамента торговли и услуг Александра Немерюка и начальника Главконтроля Евгения Данчикова. В частности, Немерюк заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что второй штраф Карабулатовой выписали из-за того, что приложение «Социальный мониторинг» было установлено на телефоне ее сына, который выходил из дома.

Напомним, 18 мая Карабулатова получила штраф за отсутствие приложения «Социальный мониторинг» на телефоне, которое должны установить все жители Москвы с диагнозом «ОРВИ». По словам профессора РУДН, на ее телефон невозможно установить данное приложение ввиду технических особенностей, а специальный смартфон ей никто не предоставил.

После обращений Карабулатовой в департамент здравоохранения и Главконтроль руководитель последнего Евгений Данчиков обещал разобраться в ее проблеме в «приоритетном порядке». Штраф был отменен.